https://static.news.ru/photo/0acf7308-7300-11ea-8258-fa163e074e61_660.jpg Фото: World Economic Forum/flickr.com

Бизнесмен Олег Дерипаска возьмёт на себя финансирование строительства трёх медучреждений для лечения инфицированных коронавирусом в Иркутской области, сообщило региональное правительство.

Строительство объектов в Братске, Тайшете и Шелехове начнётся в ближайшее время, в Шелехове корпус сможет принять 100 пациентов, в двух других населённых пунктах — по 30. Больницы будут оборудованы автономной вентиляцией и специальными боксами, за счёт наличия «рукавов» позволяющими проводить медицинские манипуляции без входа в бокс. Также Дерипаска купит для региона три реанимобиля, передаёт ТАСС.

На данный момент в Иркутской области зафиксировано три случая заражения коронавирусом нового типа, двое из больных вылетали в Арабские Эмираты и Испанию, а третий не покидал России.

Как писал NEWS.ru ранее, учёным Роспотребнадзора удалось создать высокоточный тест на определение коронавирусной инфекции нового типа и для дифференциации её от других.