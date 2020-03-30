Бизнесмен Олег Дерипаска возьмёт на себя финансирование строительства трёх медучреждений для лечения инфицированных коронавирусом в Иркутской области, сообщило региональное правительство.
Строительство объектов в Братске, Тайшете и Шелехове начнётся в ближайшее время, в Шелехове корпус сможет принять 100 пациентов, в двух других населённых пунктах — по 30. Больницы будут оборудованы автономной вентиляцией и специальными боксами, за счёт наличия «рукавов» позволяющими проводить медицинские манипуляции без входа в бокс. Также Дерипаска купит для региона три реанимобиля,
На данный момент в Иркутской области зафиксировано три случая заражения коронавирусом нового типа, двое из больных вылетали в Арабские Эмираты и Испанию, а третий не покидал России.
Как писал NEWS.ru ранее, учёным Роспотребнадзора удалось создать высокоточный тест на определение коронавирусной инфекции нового типа и для дифференциации её от других.
Добавьте наши новости в избранные источники