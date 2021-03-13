Депутат Госдумы рассказал о настоящем уровне бедности в России

https://static.news.ru/photo/49455d18-8557-11eb-ad6c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показатель бедности в России будет в два раза больше, если производить подсчёт методом лишения. Эти цифры станут резко отличаться от официальной статистики, считает депутат Госдумы Николай Коломейцев.

По словам парламентария, сейчас бедность в России достигла колоссальных размеров.

По официальной статистике она порядка 20%. А если посчитать, есть такая методика лишений, я думаю, она более правильна, и тогда будет где-то 40%, — пояснил Коломейцев URA.RU.

К тому же, если верить бывшему министру труда и соцзащиты Максиму Топилину, 70% всего количества бедных россиян — это семьи с детьми. Депутат считает, что в стране царит перевёрнутая система бедности. Это объясняется тем, что ладе работающие люди всё равно могут оставаться бедными.

Что касается предложенной политиком методике лишений, он основывается на прямом анализе степени удовлетворения потребностей. Перечень лишений определяется экспертным путём либо с помощью самих опрошенных.

Перечень может содержать вопросы, может ли человек позволить себе мясные или рыбные блюда хотя бы два раза в неделю. Или сможет ли он сделать ремонт в квартире в случае крайней необходимости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проблема бедности в России актуальна как никогда. Бедность — понятие сложное, многофакторное. Возможно, поэтому официальная статистика говорит одно, а неофициальные цифры — совсем другое. Удивительно, но в нашей стране легко можно стать нищим, даже не теряя работы.