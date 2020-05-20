В правительстве в качестве антикризисной обсуждается мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию. Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин. В Минэкономразвития и кабмине не смогли ответить на оперативные запросы NEWS.ru, в Пенсионном фонде РФ информацию отказались комментировать.

Согласно плану, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остаётся три года, несмотря на общий размер стажа. Это поможет поддержать занятость и рынок труда, уверены авторы документа. Кроме того, планируется увеличить минимальный размер пособия по безработице — до 4,5 тыс. рублей.

В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 52,5 лет и мужчины 57,5 лет. Напомним, что в 2020 году на на пенсию могут выйти женщины в 55,5 лет и мужчины в 60,5 лет. Условие по обязательному наличию трудового стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин в плане не приводится.

Вместе с тем документ предлагает повысить минимальную величину пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей на три месяца с мая 2020 года (сейчас она составляет 1,5 тыс. рублей). На тот же срок планируется приравнять размер выплат для ИП, вынужденных прекратить деятельность после 1 марта, к МРОТ (12,1 тыс. рублей). Кроме того, в плане указаны развитие гибких форм занятости и разработка онлайн-программ переобучения и повышения квалификации, информируют «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В условиях объективного спада деловой активности, и, как следствие, экономического роста, вызванного пандемией, Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) считает «очень важной и своевременной мерой, направленной на финансовую поддержку граждан. Особенно когда это касается граждан предпенсионного возраста».

Данная мера — одна из ряда по поддержке различных категорий граждан наряду с единовременной выплатой на детей от 3 до 16 лет в размере 10.000 руб. и ежемесячных выплат 5000 руб., согласно Указу Президента Российской Федерации № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, — подчеркивают в СРО АНПФ.

Стоит отметить, что эта мера — возможность, а не обязанность для граждан, и зависит, прежде всего, от желания самого гражданина предпенсионного возраста, считают в Альянсе.

Как объяснили нашему порталу в пресс-службе АНПФ, «смягчение условий для досрочного выхода граждан на пенсию в текущих непростых условиях — безусловно, позитивный шаг правительства».

Послабление касается страховой пенсии. Что же касается негосударственных пенсионных фондов и накопительной пенсии, то при непосредственном участии НПФов недавно был разработан и принят закон о сохранении прежнего возраста выхода на пенсию для клиентов негосударственных пенсионных фондов, которые работают системе обязательного пенсионного страхования — 55 и 60 лет, соответственно, для женщин и мужчин, — сказали в АНПФ.

В учебниках маркетинга давно описан классический метод «ценовой разводки» покупателей — громко объявляем о скидке с цены товара в 70%, но перед этим тихо повышаем эту «отсчетную цену» в два раза, замечает член правления ЭАЦ «Модернизация» и член Генсовета Партии Дела Владимир Кашин.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следует отметить также, что не всех этот досрочный уход на пенсию обрадует. Во-первых, раньше вышел на пенсию — меньше размер пенсии. Во-вторых, оформил пенсию — потерял право на помощь безработным (по линии пособий, других льгот). В-третьих, работодателям будет легче уволить возрастных работников. Владимир Кашин член правления ЭАЦ «Модернизация» и член Генсовета Партии Дела член правления ЭАЦ «Модернизация» и член Генсовета Партии Дела

Эксперт обращает внимание на повышение социальных и иных выплат населению. Хорошая мера, но проблема в том, что её рекламный эффект одновременно балансируется резким снижением валютного курса рубля и соответствующим подстёгиванием темпов инфляции.

С 2019 года в России стартовала пенсионная реформа, рассчитанная до 2028-го. Она предусматривает постепенный подъём возраста выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин. Предполагается, что высвободившиеся средства будут направлены на увеличение уровня выплат выше инфляции.