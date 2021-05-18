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Чубайс назвал главную сложность для развития России

14:26, 19 мая 2021
Анатолий Чубайс Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что борьба с изменениями климата является главной сложностью для развития страны. Об этом пишут «Ведомости».

Он подчеркнул, что в этой связи мировая экологическая повестка в первую очередь связана с переходом от углеводородной энергетики к водородной. Однако, по его мнению, развитие последней в России является колоссальным вызовом, который по масштабу можно соотнести лишь с индустриализацией страны в прошлом.

Для меня это не четвёртая промышленная революция — это индустриализация номер два, — отметил Чубайс.

Он пояснил, что углеводородная промышленность производит углекислый газ, а водородная энергетика способна в химическом смысле произвести лишь дистиллированную воду.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что с 2030 года автопроизводителей России обяжут соблюдать долю продаж «зелёного» транспорта. Речь идёт о водородомобилях, электромобилях и машинах на природном газе.

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