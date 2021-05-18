Чубайс назвал главную сложность для развития России

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что борьба с изменениями климата является главной сложностью для развития страны. Об этом пишут «Ведомости».
Он
Для меня это не четвёртая промышленная революция — это индустриализация номер два, — отметил Чубайс.
Он пояснил, что углеводородная промышленность производит углекислый газ, а водородная энергетика способна в химическом смысле произвести лишь дистиллированную воду.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что с 2030 года автопроизводителей России обяжут соблюдать долю продаж «зелёного» транспорта. Речь идёт о водородомобилях, электромобилях и машинах на природном газе.