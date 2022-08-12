Частные гарантирующие УК могут появиться в регионах Новостройки будут передаваться в управление частным гарантирующим УК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частные гарантирующие управляющие компании могут появиться в регионах в рамках стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ. Текущая редакция проекта стратегии предполагает, что застройщики лишатся возможности назначать свои УК в новостройки, сообщает РИА Новости.

Сданные дома будут передаваться гарантирующим УК, выбранным властями регионов. При этом, согласно стратегии, эти компании могут быть как государственными, так и частными.

Замглавы Минстроя Алексей Ересько в интервью изданию заявил, что вопрос о создании в каждом регионе хотя бы по одной государственной гарантирующей УК прорабатывается.

Все регионы разные. У некоторых большие территории и разброс населённых пунктов, вряд ли одна компания будет способна эффективно всем управлять. При этом мы не говорим однозначно, что это должны быть именно государственные компании, — сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что Минстрой рассмотрит возможность отказа от согласования индексации платы за содержание и ремонт домов с собственниками квартир. В случае принятия такой поправки в действующем законе, управляющие компании смогут включить соответствующий пункт в договор с владельцами квартир.