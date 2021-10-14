Цены на сахар и подсолнечное масло в России начали расти

Росстат сообщил о увеличении темпов роста цен на сахар. Также, по данным ведомства, вверх «смотрят» и цены на подсолнечное масло. Срок соглашения правительства с поставщиками о сдерживании роста стоимости масла закончился 1 октября 2021 года. Данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

На прошлой неделе сахар вырос в цене на 0,5%, хотя ещё на неделю раньше он подрос на 0,2%. С начала текущего года сахар стал дороже на 5%. По нему соглашения правительства закончились ещё 1 июня.

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,5%, в том числе в 41 субъекте РФ — на 0,1–1,0%, в 19 субъектах — на 1,1–5,6%. В 18 субъектах цены не изменились. В 7 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1–1,1%, — говорится в сообщении.

Цены на подсолнечное масло за неделю выросли на 0,12% против 0,08% неделей ранее. С начала года масло подорожало на 6%.

Также новое исследование Росстата показало, что с начала октября в России подорожали овощи и картошка. Сильнее всего выросли цены на огурцы и помидоры.