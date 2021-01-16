Цены на российскую пшеницу бьют рекорды за много лет

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В 2021 году фьючерсы на российскую пшеницу достигли отметки в 300 долларов за одну тонну. Стоимость зерна на физическом рынке к настоящему моменту приближается к указанному уровню. Об этом швейцарские трейдеры сообщили в понедельник, 18 января.

Показатели говорят о ценах за десять тысяч тонн черноморской пшеницы. К концу прошлой недели цена выросла до 300 долларов за тонну (FOB). Как рассказал руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский, подобные суммы за зерно на рынке были зафиксированы весной 2014 года. Рост цен связан с новостями об ограничениях на экспорт зерна. Пошлина с 1 марта может вырасти до отметки в 50 евро за тонну. На физическом рынке средняя стоимость злака к настоящему моменту выросла с 12,5% протеина на 25%, до 286 долларов за тонну (FOB).

В течение 2020-2021 сельскохозяйственных годов в РФ урожай пшеницы составил 85,3 млн тонн, сообщили в Министерстве сельского хозяйства США. Показатель назвали рекордным и сравнили с уровнем 2017-2018 годов, передаёт ФАН.

Как ранее писал NEWS.ru, цены на авиабилеты за границу могут вырасти в 2021 году не менее чем на 10%. Об этом рассказал член Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.