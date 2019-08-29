https://static.news.ru/photo/2d52d02c-ca28-11e9-b2c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Цены на нефть снижаются на фоне роста добычи в США до рекордных 12,5 млн баррелей в сутки.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $60,16 за баррель, что на $0,33 (0,55%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов 28 августа цена этих контрактов составила $60,49 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,19 (0,34%) — до $55,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена контрактов составляла $55,78 за баррель.

Эксперты отмечают, что сдерживание цен обусловлено не только наращиванием добычи Штатами, но и продолжающейся торговой войной между Вашингтоном и Пекином. На её быстро завершение рассчитывать не приходится, что негативно отражается на прогнозах спроса, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что страны ОПЕК+ прогнозируют значительное сокращение коммерческих запасов нефти в мире. Предполагается, что это произойдёт до конца 2019 года.