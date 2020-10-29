Цены на нефть колеблются после падения

https://static.news.ru/photo/5e255cb6-1a76-11eb-be46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На мировой рынок нефти влияют опасения касательно новых локдаунов из-за пандемии коронавируса.

Так, по состоянию на 09:00 мск цена на нефтяную смесь марки Brent с поставкой в январе составила $37,58 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,47 (3,8%), до минимального значения с 29 мая. Декабрьские фьючерсы на светлую техасскую нефть WTI торгуются на уровне $35,4 за баррель. В четверг они упали в цене на $1,22 (3,3%) — до минимума с 1 июня.

На протяжении двух последних сессий нефтяные котировки демонстрировали падение, потеряв за это время в пределах 8–9%, цены на Brent и WTI достигли минимумов с мая — июня, передаёт ПРАЙМ.

Помимо растущего распространения коронавируса, на рынок влияет также прогноз по добыче нефти странами ОПЕК+. Согласно условиям сделки ОПЕК+, с 2021 года страны-участницы нарастят добычу сырья, и в итоге снижение добычи должно составлять уже 5,8 миллиона баррелей в сутки до конца апреля 2022 года против снижения на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца текущего года, где базой отсчёта взят октябрь 2018 года.

Мы считаем крайне маловероятным, что добыча нефти начнёт подниматься с января. Вместо этого странам ОПЕК и её союзникам (ОПЕК+) в самом деле потребуется сокращать добычу и дальше, учитывая слабые ожидания по спросу, — прокомментировали ситуацию аналитики Commerzbank.

Как писал NEWS.ru ранее, вторая волна COVID-19 посеяла панику на мировых сырьевых и финансовых рынках. На этой неделе падение демонстрировали основные биржевые индексы, а также цены на нефть. Стоимость эталонной марки Brent опустилась ниже $37 впервые с конца мая. На этом фоне российская валюта растеряла весь рост предыдущих недель — курс доллара вновь приблизился к отметке 80 рублей. Эксперты полагают, что нефтяные котировки могут продолжить снижение вплоть до $30 за баррель, утянув за собой и российскую валюту.