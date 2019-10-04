https://static.news.ru/photo/f61bce10-e737-11e9-9217-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В субботу, 5 октября, Центральный банк России установил официальные курсы доллара и евро в отношении к рублю.

Информацию передаёт «Интерфакс».

Официальный курс американской валюты теперь составляет 65,03 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 10,12 копейки.

Установленный ЦБ РФ официальный курс европейской валюты — 71,3509 рубля. В этом случае показатель, напротив, вырос — на 5,18 копейки.

Как ранее писал News.ru, курс доллара 4 октября снизился на 6,75 копейки и стал равен 65,06 рубля.