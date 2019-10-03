https://static.news.ru/photo/2d1fbf22-e678-11e9-b5fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Курс доллара 4 октября снизился на 6,75 копейки и стал равен 65,06 рубля. Об этом стало известно, исходя из обнародованных Московской Биржей данных.

В свою очередь курс евро понизился на 8 копеек, до 71,32 рубля. Российская валюта дорожает к бивалютной корзине в рамках коррекции, сообщает «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, 3 октября курс доллара вырос на 11 копеек — до 65,38 рубля. Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 71,40 рубля.

При этом мировые цены на нефть растут. Так, ноябрьские фьючерсы WTI составили $54,31 за баррель (выросли на 1,29%). Фьючерсы на нефть марки Brent увеличились до $59,41 за баррель (на 0,88%).