ЦБ РФ: инфляция стабилизируется в 2021 году

https://static.news.ru/photo/1b256bfa-79a3-11ea-b19f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ожидаемое ускорение инфляции стабилизируется до целевых показателей в 2021 году, говорится в отчёте Центробанка РФ. В ведомстве считают, что на ситуацию может повлиять вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в конце 2020-го, когда начнётся сезон простудных заболеваний.

Пик влияния пандемии продлится не более шести месяцев. Правительство и финансовые регуляторы приняли масштабные меры поддержки экономики, что позволит России и миру довольно быстро восстановиться после острейшей фазы кризиса, говорится на сайте ЦБ РФ.

В России инфляция в марте 2020-го ускорилась до 2,54% в годовом выражении после 2,31% в феврале. При этом ключевыми проинфляционными факторами стали ослабление рубля и повышенный спрос в ряде сегментов потребрынка. Рост цен в месячном исчислении составил 0,6% в марте после 0,3% в месячном исчислении в феврале, с исключением сезонного фактора — 0,5% (после 0,2% в феврале).

Ранее NEWS.ru сообщал, что граждане РФ потратили на товары и услуги с 30 марта по 5 апреля 2020 года на 22,9% меньше, чем на предыдущей неделе. Повышенный спрос сохранился на продукты питания, медикаменты и алкогольные напитки, заявили сотрудники лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».