В МЭР заявили об ускорении инфляции до 2,5% в годовом выражении

https://static.news.ru/photo/b5d65fb2-78e3-11ea-a925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В России инфляция в марте ускорилась до 2,54% в годовом выражении после 2,31% в феврале. При этом ключевыми проинфляционными факторами стали ослабление рубля и повышенный спрос в ряде сегментов потребрынка.

Рост цен в месячном исчислении составил 0,6% в марте после 0,3% в месячном исчислении в феврале, с исключением сезонного фактора — 0,5% (после 0,2% в феврале), сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Ранее аналитики ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования) заявили, что российскую экономику ожидает двухлетняя рецессия. Она будет соответствовать спаду мировой экономики. Эксперты считают, что при «конструктивном» сценарии, предполагающем активную реакцию властей на кризис, падение ВВП получится удержать на уровне 2,3–2,5% в 2020 году, писал NEWS.ru.