Сбербанк фиксирует всплеск расходов россиян на алкоголь

https://static.news.ru/photo/163799aa-799a-11ea-aa05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне потратили на товары и услуги с 30 марта по 5 апреля 2020 года на 22,9% меньше, чем на предыдущей неделе. Повышенный спрос сохранился на продукты питания, медикаменты и алкогольные напитки, заявили сотрудники лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».

Вторую неделю подряд отмечается всплеск расходов в категории «Винные магазины» (+31% г/г), причём без характерной внутринедельной сезонности, — говорится в сообщении ведомства.

Также в указанный период фиксируется рост покупок в сегменте «Цифровые товары». Это связанно, судя по всему, с переходом на самоизоляцию на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). По данным Сбербанка, если текущий уровень потребления сохранится до конца апреля, то ВВП РФ потеряет около 900–950 млрд рублей.

Всего в мире, по последним данным, насчитывается 1,4 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели — свыше 309 тысяч. В России на сегодняшний день зарегистрировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли — 66.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские банки с 8 апреля 2020 года станут выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям на зарплаты сотрудникам. Центробанк РФ направит финансовым организациям 150 млрд рублей на эти цели.