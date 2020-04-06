Бизнесу начнут давать беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доходы «Газпрома» от продажи трубопроводного газа в январе–феврале 2020 года упали на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — до $5,046 млрд, передаёт Федеральная таможенная служба (ФТС).

Доходы «Газпрома» от продажи трубопроводного газа в январе–феврале 2020 года упали на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — до $5,046 млрд, передаёт Федеральная таможенная служба (ФТС). В целом...