Бизнесу начнут давать беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам

https://static.news.ru/photo/b0248c9e-7800-11ea-9afe-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские банки с 8 апреля 2020 года станут выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям на зарплаты сотрудникам. Центробанк РФ направит финансовым организациям 150 млрд рублей на эти цели.
Средства в том числе получат Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк, пишет ТАСС. Накануне ЦБ РФ продал на внутреннем рынке валюту на 15,7 млрд рублей. Мероприятие было проведено в рамках упреждающих мер по снижению волатильности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Центробанк 6 апреля организует аукцион репо «тонкой настройки» в объёме 500 млрд рублей. Согласно данным регулятора, первая часть сделок будет выполнена в день проведения мероприятия, а вторая часть — 8 апреля.
ЦБ РФ с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов в России. Дальнейшие решения по этому вопросу будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке. При этом в Центробанке отметили, что дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке.