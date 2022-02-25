Центробанк разрешил банкам повышать ставки по кредитам населению

Центробанк России разрешил банкам до 30 июня не сдерживать ставки по кредитам населению, в целях обеспечения большей гибкости для кредитных организаций при работе с клиентами. Об этом сообщается на сайте регулятора. До сих пор предельные ставки устанавливал ЦБ.

В целях обеспечения большей гибкости для кредиторов при работе с клиентами Банк России, пользуясь правом, предоставленным частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», временно приостанавливает действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита (займа) при заключении кредитором договоров потребительского кредита (займа), — говорится в документе.

Решение ЦБ вступит в силу с момента публикации нормативного акта. При этом Банк России указал, что для кредиторов продолжат действовать макропруденциальные коэффициенты риска по новым необеспеченным и ипотечным кредитам — эти надбавки призваны оказывать давление на капитал банков и снижать их интерес к работе со слишком закредитованными заёмщиками.

Банк России также объявил о поcлабления для банков в части выполнения обязательных нормативов по ликвидности и ввёл льготные уcловия для брокеров и cтраховых компаний.

Ранее стало известно, что из-за обострения экономической ситуации банки России пересмотрели риск-политику в отношении своих клиентов. Теперь получить кредит будет сложнее, а некоторые организации вообще перестали предоставлять такую услугу. Это сделано для того, чтобы в условиях паники граждане страны не влезали в долги.