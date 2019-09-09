https://static.news.ru/photo/7bab864e-d32c-11e9-a88d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Попытки стимулировать экономический рост в России мерами денежно-кредитной политики в нынешних условиях через необоснованное снижение ключевой ставки приведут к масштабным негативным последствиям. Об этом говорится в проекте «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов», подготовленном Центробанком.

Регулятор поясняет, что его монетарная политика действует на отклонения фактического темпа роста экономики от потенциального, но не на сам экономический потенциал. Поэтому даже в краткосрочном периоде чрезмерное смягчение денежно-кредитной политики, несмотря на рост кредитования и повышение спроса, будет иметь отрицательные последствия для уровня инфляции.

ЦБ в минувшую пятницу, 6 сентября, третий раз за год понизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 7%. Регулятор отметил, что будет рассматривать целесообразность применения аналогичной меры на одном из трёх ближайших заседаний совета директоров (намечены на октябрь, ноябрь и декабрь).

Ранее News.ru писал, что экономика России недосчитается 30,5 трлн рублей за пять лет в случае, если останется без сверхдоходов от нефти. Такой сценарий представило Минэкономразвития РФ. По данным ведомства, при консервативном варианте реальные доходы россиян вырастут всего на 8% вместо 11% в базовом сценарии.