https://static.news.ru/photo/250064cc-ca2b-11e9-9ec9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Экономика России недосчитается 30,5 трлн рублей за пять лет в случае, если останется без сверхдоходов от нефти. Такой сценарий представило Минэкономразвития РФ. По данным ведомства, при консервативном варианте реальные доходы россиян вырастут всего на 8% вместо 11% в базовом сценарии.

Такой вариант развития событий предполагает, что средняя цена за баррель нефти в 2020 году опустится до $42,5 при нынешней стоимости около $60 и вырастет до $45,9 только в 2024 году. Для сравнения: базовый сценарий предусматривает цену от $53 до $57 за баррель. Падение цен на нефть в свою очередь подстегнёт дополнительный рост курса доллара. К 2024 году его номинальный курс может превысить 70,5 рубля. Однако, как считают аналитики, при таком сильном падении цен на нефть курс доллара «пробьёт» границу в 70 рублей уже в 2020 году.

При таком коллапсе нефти курс превысит 70 руб. Не понятно, почему прогноз называется консервативным, это скорее кризисный сценарий, — заявил РБК старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Все эти факторы в конечном счёте приведут к замедлению роста инвестиций. В 2020 году они вырастут лишь на 3,6%, в 2021 предполагается торможение до 3,1%.

Ранее News.ru писал. что размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 11,7 трлн рублей. Это соответствует 12,7% ВВП.