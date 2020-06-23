ЦБ не будет снижать ключевую ставку до нуля

https://static.news.ru/photo/c51d89e2-b52d-11ea-abc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля.

У нас ещё не нулевая ставка, совсем не нулевая. Мне кажется, что в обозримом будущем мы, наверно, к нулевой ключевой ставке не придём, — сказал он, выступая на онлайн-конференции «Ренессанс Капитала».

19 июня Банк России впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 4,5% годовых, что является историческим минимумом. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам.

По мнению вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, в результате снижения ключевой ставки ЦБ несубсидируемая ипотека может стать доступнее, писал NEWS.ru.