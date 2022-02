Burger King против пандемии: как корона едва не придавила «короля бургеров»

Рестораны фастфуда, так полюбившиеся россиянам, оказались в числе наиболее пострадавших за период пандемийных потрясений. В немалой степени способы, которыми сети общепита преодолевали трудности, трансформировали рынок быстрого питания в России. В итоге неприятности только укрепили их позиции и помогли шагнуть в новую эпоху онлайн-торговли. О том, через что прошла сеть ресторанов Burger King Russia, рассказал финансовый директор компании Никита Айрапетов.

Под управлением Burger King в России более 700 ресторанов. Первый был открыт в Москве в торговом центре «Метрополис» 21 января 2010 года. У сети три ключевых формата заведений — закусочные в фуд-кортах, закусочные с колёс — куда можно заехать на машине — и традиционные линейные.

В периоды локдаунов на 60–70% упали продажи в фуд-кортах, а в линейных — на 30%, росли продажи только в ресторанах, куда можно было заехать на машине. Весь 2020 год мы просто выживали, — сказал Айрапетов NEWS.ru.

В 2020 году выручка «Бургер Рус» сократилась на 20% по сравнению с 2019 годом до 35,2 млрд рублей, а чистый убыток вырос в 18 раз, до 5,2 млрд рублей, следует из данных сервиса «КонтурФокус». Сети пришлось закрыть ряд заведений, убытки которых намного превышали доход. В основном эти рестораны находились в неудачных локациях, где в период пандемии было особенно тяжело.

Просто мы поняли, что пандемия их добила. Если раньше их можно было как-то поддерживать за счёт перераспределения прибыли, то в новых обстоятельствах это теряло всякий смысл. И мы их закрыли, — пояснил финансовый директор компании.

Ранее сеть открывала по 100 ресторанов в год, в 2020-м было открыто всего 40, но 30 ресторанов пришлось закрыть. В итоге только 10 новых закусочных появилось у компании в этот период.

В 2021 году мы стали восстанавливаться и открыли уже 60 ресторанов. В 2022 году планируем выйти снова на уровень в 100 новых ресторанов, — заявил топ-менеджер.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Он отметил, что инвестиционный потенциал компании восстанавливается. Уже во втором квартале 2021 года наметился тренд на восстановление продаж, а во втором и третьем кварталах он получил дальнейшее развитие.

Когда нет жёстких ограничений, продажи компаний показывают устойчивый рост к 2019 году (2020 год исключается компанией из статистики, так как не является репрезентативным), — подчеркнул Айрапетов.

По его словам, даже ноябрьский недельный перерыв в 2021 году существенно повлиял на спрос. Подобные решения приводят к тому, что доходы компании резко сокращаются.

У нас половина бизнеса по количеству ресторанов в Москве, 15% в Петербурге, остальная часть — в других российских регионах. С точки зрения тенденций восстановления, чуть лучше восстанавливается Урал, Сибирь. Ну и Москва. В остальных процесс восстановления более медленный, — отметил финансовый директор.

Кроме того, пандемия очень сильно повлияла на форматы торговли. В настоящий момент до 78% продаж Burger King идет через цифровые продажи — киоски самообслуживания, сервисы доставки, сайт. И нужно быть готовым к тому, что цифровизация повлечёт существенные изменения внутри компании, подчеркнул Никита Айрапетов.

Любая рутинная операция может быть заменена алгоритмом. Это имеет место не только в отрасли финансов, но и в любой другой. Всё, что поддаётся алгоритмам, может быть автоматизировано и роботизировано. Роботы активно входят в работу компаний, они могут отвечать на почтовые сообщения, сверять данные, проверять ошибки, рассылать отчёты, давать рекомендации и т. д., — сказал он.

Всё это повлечёт за собой кадровую перестройку. Для успешной дальнейшей работы необходимо объяснять сотрудникам, для чего нужны цифровые изменения, иначе многие хорошие проекты могут просто не реализоваться, подчеркнул Айрапетов.

Топ-менеджер прокомментировал также проблему сокращения рабочих мест из-за широкого внедрения электронных касс.

Мы понимаем, что автоматизация влечёт за собой сокращение рабочих мест. Особенно это критично для регионов. Но мы стараемся сохранять баланс предложений. Если часть людей ушли с позиции кассиров, то они могут работать курьерами, попробовать себя на других позициях, вакансии которых открываются в компании, — пояснил Айрапетов.

На вопрос о том, почему в России так много иностранного фастфуда, топ-менеджер ответил, что таковы особенности развития российского предпринимательства. Но Burger King честно конкурирует с другими компаниями быстрого питания, как российскими, так и иностранными.

Владельца мастер-франшизы Burger King в России фирму ООО «Бургер Рус» контролируют кипрская Burger King Russia Ltd (99,8%) и ООО «Туя» (0,2%), следует из данных сервиса «КонтурФокус». Кипрской Burger King Russia Ltd владеют Xomeric Holdings Ltd, которую связывают с украинской группой ICU, близкая к основному владельцу ГК «Шоколадница» Александру Колобову Gladerom Investment Ltd, принадлежащее ВТБ ООО «Шушары Лэнд», а также Burger King Europe GmbH, сообщал «Коммерсант» .

Интервью было сделано в рамках международного форума «Экономика и право в цифровую эпоху: трансформация бизнес-систем».