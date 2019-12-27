https://static.news.ru/photo/09f563f4-28ad-11ea-ab40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российские букмекерские конторы могут закрыться 1 января 2020 года. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе Минэкономразвития Максиму Орешкину с предложением принять меры.

Речь идёт о таких конторах, как «Фонбет», «Олимп», «МегаФон Бет», BingoBoom и Leon.ru.

Из-за закрытия всех букмекеров на рынке лекальных букмекерских услуг может начаться кризис: увольнение более 20 тысяч человек, потеря региональными бюджетами не менее пяти миллиардов рублей налогов и страховых взносов.

Как ранее писал NEWS.ru, около 36 миллионов совершеннолетних жителей России являются потенциальными клиентами букмекерских компаний. К такому выводу пришли по итогам проведённого исследования «Рейтинга Букмекеров» и ассоциации «Ответственная игра».