Боррель объявил об отключении от SWIFT новых российских банков

Жозеп Боррель / Фото Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Латинскую Америку анонсировал отключение ещё ряда российских банков от международной платёжной системы SWIFT. Он также отметил, что будут ужесточены ограничения в энергетической сфере, передаёт венесуэльский канал VPI.

В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT, — сказал Боррель.

О каких именно кредитных организациях идёт речь, он не уточнил. Глава дипломатии ЕС добавил, что в энергетической сфере ведётся поиск мер, которые могут оказать существенное влияние на импорт российской нефти.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что у РФ есть свой аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая была разработана ещё в 2014 году. В настоящее время к ней присоединились уже 52 финансовые организации из 12 стран мира.

Японский экономист Дзюнъити Ядова заявил, что отключение нескольких российских банков от платёжной системы SWIFT не оказало ожидаемого влияния. По его словам, результат от санкций будет, если ввести их в отношении всех российских банков, подключённых к SWIFT, которых насчитывается более 300.