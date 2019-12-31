https://static.news.ru/photo/b9c25b04-2bc6-11ea-a878-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

В руководстве интернет-агрегатора Booking.com разочарованы решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудить дело из-за требований соблюдения отелями паритета цен. Об этом сказано в заявлении компании.

Там подчеркнули, что установленная порталом модель «гарантирует открытое, понятное и предсказуемое сравнение цен для потребителей» и способствует развитию бизнеса отелей-партнёров.

Сами объекты недвижимости, а не Booking.com решают, какие устанавливать цены, что они и делают совершенно бесплатно, а в ответ Booking.com привлекает для них клиентов со всего мира, — цитирует заявление компании ТАСС.

12 ноября ФАС выдала Booking.com предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Устранить нарушения было предписано в течение месяца. Компания этого не сделала, в ответ ведомство возбудило административное производство.

Booking.com, как писал NEWS.ru, ранее уже отверг обвинения в ограничении ценовой политики российских отелей. Там, как и в этот раз, заверили, что средства размещения сами устанавливают стоимость услуг.