https://static.news.ru/photo/ec6d321e-2af3-11ea-8c11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/www.imago-images.de/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное производство в отношении агрегатора Booking.com. Причиной стало несоблюдение требований нарушении Закона о защите конкуренции, заявили в ведомстве.

Суть претензии в том, что интернет-портал онлайн-бронирования жилья навязывает отелям невыгодные условия договора. В соответствии с ними средство размещения не может установить стоимость своих услуг на одном агрегаторе ниже, чем на другом, пояснили в ФАС. Это лишает гостиницы возможности предложить лучшую цену на свои услуги третьим лицам, что может привести к ущемлению их интересов.

Помимо этого, такая ситуация грозит ограничением конкуренции на этом рынке.

12 ноября ФАС выдала Booking.com предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Устранить нарушения было предписано в течение месяца. Однако компания этого не сделала, утверждают в ведомстве.

Booking.com, как писал News.ru, отверг обвинения в ограничении ценовой политики российских отелей. Там заверили, что средства размещения сами устанавливают стоимость услуг.