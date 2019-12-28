Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное производство в отношении агрегатора Booking.com. Причиной стало несоблюдение требований нарушении Закона о защите конкуренции, заявили в ведомстве.
Суть претензии в том, что интернет-портал онлайн-бронирования жилья навязывает отелям невыгодные условия договора. В соответствии с ними средство размещения не может установить стоимость своих услуг на одном агрегаторе ниже, чем на другом,
Помимо этого, такая ситуация грозит ограничением конкуренции на этом рынке.
12 ноября ФАС выдала Booking.com предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Устранить нарушения было предписано в течение месяца. Однако компания этого не сделала, утверждают в ведомстве.
Booking.com, как писал News.ru, отверг обвинения в ограничении ценовой политики российских отелей. Там заверили, что средства размещения сами устанавливают стоимость услуг.
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