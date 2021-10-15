Bloomberg рассказал о намерении Путина оставить ФНБ на чёрный день

Благодаря росту доходов от нефти и газа объём российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) достиг рекорда. Однако президент страны Владимир Путин намерен сэкономить эти деньги на случай экономических и политических проблем, отложив их на чёрный день. Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников, в 2024 году объём ФНБ превысит $300 млрд по сравнению с нынешними $190,5 млрд: только в этом году правительство может получить около $40 млрд дополнительных доходов от нефтегазовой отрасли, однако не торопится увеличивать расходы на социальное обеспечение. Одобрив расходы в размере $35 млрд на реализацию инфраструктурных проектов в этом году, Владимир Путин поручил ограничить дальнейшие расходы.

Как полагает заместитель главного экономиста Международного института финансов Элина Рыбакова, такое отношение к доходам от продажи нефти повысит привлекательность России в глазах иностранных инвесторов. В целом же российский президент намерен придерживаться давней тактики, направленной на ограничение роста госдолга и быстрое восстановление резервов после увеличения расходов на фоне пандемии коронавируса. Экономист Sova Capital Артем Заигрин также предположил, что в дальнейшем будет реализовываться стратегия сбалансированного бюджета, в котором предпочтение отдаётся не инвестициям, а сбережениям и умеренному плану заимствований.

Министерство финансов России заявляет, что дополнительные деньги необходимы «для снижения долгосрочных бюджетных и макроэкономических рисков, которые могут возникнуть в результате энергетического перехода». А бывший чиновник Центробанка Олег Вьюгин полагает, что фонд благосостояния увеличивают на случай экономических и политических проблем.

Ранее шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв заявил, что поступающий избыток экспортных доходов можно было бы обратить в стимулирующие развитие экономики субсидии несырьевому, инновационному бизнесу или же заложить основу для хорошего роста официальных «белых» зарплат в частном бизнесе. Однако власти предпочитают страховать себя от нового обвала нефтяных цен, возможность которого пока неочевидна.