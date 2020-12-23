Банкир назвал последние годы «потерянными» для российской экономики

https://static.news.ru/photo/78267a7a-44ea-11eb-9b5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Последние несколько лет не привнесли положительных изменений в экономическое развитие России, эти годы можно назвать «потерянными» для экономики РФ, считает председатель совета директоров одного из крупнейших российских банков Пётр Авен.

Что особенно, наверное, грустно, с точки зрения изменения предпринимательской среды, мы, в общем, потеряли годы: у нас падает всё время доля доходов населения от предпринимательства. В 2013 году у нас предпринимательский доход обеспечивал 8,9% общих доходов населения, сейчас — 5%, в лучшие годы цифра доходила до 15–17%. Поэтому, с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста, эти годы можно назвать потерянными, — заявил Авен в интервью РБК.

Он отметил, что в стране держится очень низкий для России уровень инвестиций в районе 20% ВВП. В последние годы не удалось выйти на прогнозируемый рост экономики страны, не сократился общий долг российских компаний.

Безусловно, с точки зрения погашения долгов в условиях низких ставок, которые были результатом изменения финансовой политики, это плохой результат. Отсутствие инвестиций — это плохой результат, — добавил банкир.

В то же время Авен считает, что в 2021 году российская экономика восстановит темпы роста, если не случатся новые локдауны, особенно в промышленной сфере.

В конце ноября NEWS.ru писал, что председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4,5%.

При этом в октябре Международный валютный фонд улучшил прогноз по падению российской экономики в 2020 году с 6,6% до 4,1%. А в будущем году, по мнению экспертов МВФ, ВВП России вырастет всего на 2,8% вместо ожидаемых 4,1%.

Оценки МВФ на 2020 год оказались более оптимистичны, чем прогнозы российских ведомств. Так, Центробанк прогнозировал падение экономики России в текущем году на 4,5–5,5%. Однако в ЦБ ждут более высоких темпов роста ВВП в 2021 году — 3,5–4,5%.