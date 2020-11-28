Кудрин оценил падение экономики РФ по итогам 2020 года в 4,5%

https://static.news.ru/photo/97a2e43e-3152-11eb-ada1-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: auditgov/vk.com

По итогам 2020 года российский ВВП упадёт на 4,5%, считает председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом он заявил на Общероссийском гражданском форуме — 2020.

Европейская экономика в этом году примерно на 8%, даже на 9% упадёт, Великобритания — на 11%. Мы, как говорит официальная статистика, — на 3,9%. Я думаю, больше 4%, может быть, 4,5%, — приводит слова Кудрина ТАСС.

Кудрин добавил, что в России за последние пять лет значительно снизился уровень жизни в стране, а пандемия коронавируса только усугубляет ситуацию.

После того, как последние лет пять до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким. По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале — уже 4,5%, — уверен бывший министр финансов.

Он посетовал на то, что в стране растёт число людей, живущих за чертой бедности.

NEWS.ru писал, что в октябре Международный валютный фонд улучшил прогноз по падению российской экономики в 2020 году с 6,6% до 4,1%. При этом в будущем году, по мнению экспертов МВФ, ВВП России вырастет всего на 2,8% вместо ожидаемых 4,1%.

Оценки МВФ на 2020 год оказались более оптимистичны, чем прогнозы российских ведомств. Так, Центробанк прогнозировал падение экономики России в текущем году на 4,5–5,5%. Однако в ЦБ ждут более высоких темпов роста ВВП в 2021 году — 3,5–4,5%.