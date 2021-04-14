«Банки заманивают»: кредитки стали относительно доступнее

Ставки по кредитным картам в России опустились ниже 25% годовых. Это минимальное значение с октября 2018-го. Стоимость обслуживания кредиток продолжает падать, даже несмотря на рост ставки ЦБ. Эксперты объясняют это попыткой банков привлечь платёжеспособных клиентов. При этом специалисты не советуют россиянам бросаться занимать деньги у финансовых организаций. Несмотря на кажущуюся доступность кредитных карт, они остаются более рисковым продуктом, чем, например, потребкредит.

За март полная стоимость кредитов (ПСК) в сегменте кредитных карт опустилась с 25,1 до 24,9%, сообщает РБК со ссылкой на статистику Объединённого бюро кредитных историй (ОКБ).

Напомним, ПСК — это сумма всех реальных расходов по кредиту с комиссиями, дополнительными взносами и услугами. За последние полтора года стоимость заимствований по кредиткам в России выросла до пика (в апреле 2020 года — 28,1%). После этого зафиксировался тренд на снижение ставок — это происходило по мере того, как Банк России смягчал денежно-кредитную политику в условиях кризиса и позднее — пандемии коронавируса.

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, у банков в России полностью восстановился «аппетит» к риску. Снова появились амбиции, которые дадут им возможность наращивать кредитный портфель. В данном случае кредитные организации могут либо снижать, либо поддерживать на прежнем уровне процентные ставки, несмотря на то что ЦБ повысил ключевую ставку в марте.

Снижение ставок по кредиткам произошло одновременно с ростом числа их выдач. В марте российские банки оформили 1,2 млн кредитных карт на 81,5 млрд рублей, подсчитали в ОКБ. Таким образом, за год (с марта 2020-го) число заключённых договоров выросло на 14,5%, а совокупный лимит — на 17,4%, что стало самым заметным приростом с весны 2019 года. Тогда выдачи кредитных карт замедлялись в преддверии новых ограничений ЦБ. Пандемия не позволила спросу на кредитки полностью восстановиться.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Цикл смягчения денежно-кредитной политики в России завершился в начале весны. В марте Центробанк повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Уже понятно, что на ближайших заседаниях совета директоров ЦБ она будет повышаться.

По мнению экспертов, рост ставки рефинансирования будет воспринят банковским сообществом как сигнал для повышения стоимости кредитов, пусть и незначительного.

Впрочем, разворота тенденции пока не произошло. Согласно статистике ОКБ, помимо кредиток ПСК в марте продолжили снижаться ставки в ипотеке (8,6%) и в сегменте необеспеченных кредитов (15,6%). Полная стоимость автокредитов осталась неизменной — 13,9%.

Снижение стоимости кредитов привлечёт большее количество людей, заинтересованных в получении займа, поскольку кредит — это в первую очередь продукт, который банк желает продать, замечает юрист Геннадий Нефедовский.

Действия банков по улучшению условий пользования кредитными картами повысит спрос на кредитки, особенно с учётом сохранения тенденции снижения уровня доходов населения. Геннадий Нефедовский адвокат, юрист по экономическим вопросам адвокат, юрист по экономическим вопросам

По словам инвестора Левана Назарова, высокая продуктовая конкуренция, сокращение издержек и разработка разнообразных предложений для физических лиц — нормальная практика развития финансовых услуг в стране.

Банки анализируют рыночную ситуацию и разрабатывают предложения для максимального удовлетворения запросов своих клиентов. Леван Назаров инвестор, основатель компании «Баланс-Платформа» инвестор, основатель компании «Баланс-Платформа»

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган напоминает, что пандемия выступила в каком-то смысле фильтром «хороших» заёмщиков и «плохих». И сейчас идёт борьба между банками за платёжеспособных клиентов с высоким кредитным рейтингом.

Постепенное снижение средней ставки по кредитным картам более чем логично и предсказуемо. Банки заманивают новых клиентов расширенным беспроцентным периодом, льготным снятием наличных, акциями, аналогами кешбэка — это обычная борьба за клиентов. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Впрочем, стоит помнить, что кредитки — самый рисковый продукт банковской линейки, поэтому процент по нему выше других в полтора-три раза. Например, средняя ставка по потребительским кредитам — 15,6%, автокредитам — 13,9%, ипотеке — 8,6%. Лёгкая коррекция уплачиваемых процентов по кредитным картам оправдана и с точки зрения уравнивания общей линейки ставок банков, отмечает Коган.

Тем, кто задумался оформить кредитку, эксперты рекомендуют хорошо взвесить все за и против. Уровень просрочки в этом банковском сегменте в России самый высокий. В феврале долг россиян по кредиткам достиг почти 150 млрд рублей. Это на 18% выше, чем в феврале 2020-го. Рост к январю 2021 года составил 1,3%, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Доля просроченной задолженности в общем объёме кредитов за год также возросла и составила 15,6% в феврале против 14,2% в том же месяце 2020 года и 15,4% в январе 2021-го.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Случается, что заёмщики, погасив задолженность, забывают про плату за обслуживание и пени со штрафами нарастают как снежный ком.

Кредиткой нужно уметь грамотно пользоваться, а не воспринимать карту как инструмент для удовлетворения сиюминутных потребностей, — предупреждает Коган.

Кредитную карту предпочтительнее применять для накопления бонусных миль, баллов на АЗС, то есть тех условных подарков от банка, которые можно потом использовать и которые будут ценнее платы за обслуживание, объясняет эксперт. В любом случае нужно сравнивать условия, как и в отношении любого другого кредитного продукта.

В идеале лучше не оформлять кредитные карты и не пользоваться ими без крайней необходимости, даже если ставки по ним продолжают снижаться.