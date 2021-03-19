Прощайте, дешёвые кредиты: ЦБ повысил ключевую ставку

Банк России довольно ожидаемо на заседании совета директоров решил поднять ключевую ставку. Повышение небольшое — всего лишь на 0,25 процентного пункта, однако новая цифра 4,5% посылает рынку чёткий сигнал: регулятор не будет останавливаться на достигнутом, а его денежно-кредитная политика явно меняется.

ЦБ не менял ставку в сторону повышения с 2018 года. В условиях кризиса, несмотря на многие возражения экспертного сообщества, Эльвира Набиуллина, наоборот, планомерно понижала ставку.

В настоящее время инфляция складывается выше прогноза, на уровне 5,8%. Ожидается, что годовая инфляция вернётся к цели 4% лишь в первой половине 2022-го.

В Центробанке отмечают, что и внутренний спрос успел восстановиться и делает это намного более быстрыми темпами, чем планировалось ранее. Таким образом, в экономике, по мнению ЦБ, произошло нарушение баланса рисков, теперь проинфляционная чаша весов перевешивает.

Кроме того, уже сейчас стало очевидно, что на ближайших заседаниях совета директоров ЦБ ключевая ставка будет повышаться и дальше, топтания на месте больше не будет.

Как пояснил NEWS.ru бывший зампред ЦБ профессор РАНХиГС Константин Корищенко, Банк России снижал как резко, так и плавно ставку в условиях кризиса, тем самым в каком-то смысле нарушив свою традицию постепенно менять ключевые показатели.

Когда ЦБ её снизил, все похлопали в ладоши и сказали, что поддерживают идею на корню. Но это было в условиях кризиса, а сейчас мы видим, как экономика более-менее приходит в нормальный вид и в России, и за границей. Растут цены на нефть, увеличивается объём денег, который выпускают другие страны. То есть в принципе это на языке экономики называется растущее инфляционное давление. Константин Корищенко экс-зампред ЦБ РФ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС экс-зампред ЦБ РФ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС

Говоря о том, последует ли после действий регулятора массовое повышение ставок по займам со стороны кредитных учреждений, экс-зампред сказал, что все банки будут реагировать примерно одинаково, поскольку находятся в конкретной среде. При этом он считает, что масштабно рынок реагировать всё же не станет.

Однако было ли сегодняшнее решение оправданным как для банковского сообщества, так и для самого ЦБ? Корищенко уверен, что Банк России предпочитает всё-таки плавные изменения. И они могут быть как в сторону роста, так и в сторону падения, но в любом случае это будет медленный процесс.

Если вы нарисуете график изменения процентной ставки, то увидите плавную линию до 2020 года, потом резкое падение вниз. Сейчас можно считать, что ЦБ вернулся на свою плановую траекторию, — сказал профессор.

По мнению политолога Павла Салина, экономисты всё же считали, что ЦБ не поднимет ставку, но такая оценка сделана скорее из инерционности ситуации, а не исходя из объективных предпосылок.

Предпосылки объективные складываются как раз в пользу повышения ставки, но поскольку ЦБ много лет ставку не повышал, а только снижал, то когда давали прогноз, большинство экономистов руководствовались инерционностью и говорили, что регулятор перейдёт к повышению ставки, но это будет несколько позже. Павел Салин политолог политолог

По его словам, в стране и так выросла инфляция и по нынешним макроэкономическим меркам ставка всё равно низка. Кроме того, руководство ЦБ неоднократно намекало, что снижение ставки до уровня в 4,25%, который был до сегодняшнего дня, — это лишь временная мера.

Салин уверен, что в нынешней ситуации важна не столько цифра, сколь сигнал, который шлёт Набиуллина.

Когда повышается ставка, это является сигналом для банков увеличивать и ставки по вкладам, и по стоимости кредитов. Сигнал будет воспринят банковским сообществом, это приведёт к повышению стоимости кредитов, но пока несущественно, — заявил он.