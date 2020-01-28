https://static.news.ru/photo/e03b136c-420e-11ea-bdbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банки назвали регионы, где можно оформить самую доступную для россиян ипотеку. Это Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

В указанных регионах жители со средней по области зарплатой могут позволить себе вторичное жильё площадью от 101 до 144 квадратных метров. Банки отмечают, что процентные ставки по ипотеке в настоящий момент достигли рекордного минимума, пишут «Известия».

Такую благоприятную ситуацию банки связывают ещё и с господдержкой. Кредитные организации ожидают снижения ключевой ставки Центробанка, что приведёт к снижению процентов по ипотеке. Это позволит брать в кредит жильё большому количеству россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Аналитическом центре ДОМ.РФ подсчитали, что семьи с двумя детьми могут сэкономить более 2 млн рублей при покупке жилья с ипотекой благодаря мерам государственной поддержки. Это, в среднем, покроет более 40% их общих расходов на приобретение квартиры и уплату процентов по кредиту.