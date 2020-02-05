https://static.news.ru/photo/923b539e-479e-11ea-91b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кредитные организации и операторы связи нашли способ борьбы с подменой номеров телефонными мошенниками, конкретно — с социальной инженерией.

Несколько крупных банков и «большая четвёрка» операторов разработали антифрод-платформы, технологическое решение, позволяющее кредитным организациям в режиме реального времени получать информацию о подозрительных звонках их клиентам, передаёт РБК.

Это позволит бороться с подменой мошенниками собственных номеров на официальные номера банков. На этот вид махинаций в 2019 году пришлось 97% всех хищений. Антифрод-платформа будет отправлять в банк запрос подтверждения, что вызов действительно совершается оттуда. При этом решать, блокировать ли после звонка все транзакции клиента, будут в банке.

Как пояснили в «T2 РТК Холдинге» (работает под брендом Tele2), у банков могут быть свои схемы дальнейших действий после получения информации о подозрительном звонке. Например, если деньги с карты списались при покупке в магазине, блокировок может не быть, а если кто-то начал снимать со счёта поговорившего с мошенниками клиента деньги, движение средств будет заблокировано.

В частности, систему уже тестируют Тинькофф Банк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и МТС Банк.

Как писал NEWS.ru ранее, генеральная прокуратура России предложила разработать специальную систему в рамках Единого портала госуслуг, которая поможет противодействовать мошенникам в киберпространстве. Об этом заявлено в концепции ведомства.