Банкам рекомендовали заранее информировать клиентов об изменениях тарифов Центробанк призвал банки заранее информировать клиентов об изменениях в обслуживании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России рекомендовал крупнейшим розничным банкам заблаговременно доводить до потребителей информацию о планируемых изменениях — например, не менее чем за 15 дней. Как сообщается на сайте регулятора, у клиентов должно быть достаточно времени, чтобы решить, согласны ли они на обслуживание по новым правилам.

Участникам рынка следует своевременно предоставлять клиентам максимально полную и понятную информацию о своих действиях, чтобы люди понимали их причины, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Сбербанк с 1 августа увеличит стоимость уведомлений о совершенных операциях впервые за 20 лет. Теперь стоимость услуги будет составлять либо 40, либо 70 рублей в месяц в зависимости от карты.

Об этом же вскоре заявили и в руководстве банка ВТБ, уточнив, что с 1 августа повысят стоимость СМС-уведомлений о совершенных операциях с 59 рублей до 79 рублей. В пресс-службе банка добавили, что данные меры коснутся около 5% клиентов, тогда как в центре обработки звонков отметили, что оплачивать услугу по новой стоимости будут все банковские клиенты.

По данным пресс-службы, руководство банка пошло на данное решение в связи с увеличением тарифов со стороны сотовых операторов. В то же время опция push-уведомлений для зарплатных клиентов и пенсионеров останется бесплатной.