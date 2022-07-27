Еще один российский банк решил увеличить стоимость СМС-уведомлений ВТБ с 1 августа увеличит стоимость смс-уведомлений до 79 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВТБ с 1 августа повысит стоимость смс-уведомлений о совершенных операциях с 59 до 79 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на колл-центр кредитной организации. В пресс-службе банка добавили, что данные меры коснутся около 5% клиентов. При этом информация пресс-службы и колл-центра ВТБ расходится. Так, в центре обработки звонков отметили, что оплачивать услугу по новой стоимости будут все банковские клиенты.

Да, с 1 августа будут уже уведомления стоить 79 рублей, — рассказали журналистам агентства в колл-центре ВТБ.

По данным пресс-службы, руководство банка пошло на данное решение в связи с увеличением тарифов со стороны сотовых операторов.

Ранее стало известно, что Сбербанк с 1 августа увеличит стоимость уведомлений о совершенных операциях впервые за 20 лет. Теперь стоимость услуги будет составлять либо 40, либо 70 рублей в месяц в зависимости от карты.