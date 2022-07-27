Сбербанк увеличит стоимость уведомлений впервые за 20 лет В августе Сбербанк впервые за 20 лет увеличит стоимость уведомлений на 10 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк с 1 августа увеличит стоимость уведомлений о совершенных операциях впервые за 20 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Теперь стоимость услуги будет составлять либо 40, либо 70 рублей в месяц в зависимости от карты.

Изменится стоимость услуги банка «уведомления об операциях». В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц, — сообщили представители банка.

В компании уточнили, что на данный шаг им пришлось пойти из-за двукратного роста бизнеса, который произошел за последние пять лет: прямо пропорционально росту транзакционной активности клиентов возросло число и виды отправляемых банком сообщении.

Отмечается, что клиенты кредитной организации могут получить данную услугу бесплатно после оформления банковской подписки или по выполнению условий по карте.

Ранее Сбербанк сообщил о штатном режиме работы в условиях новых ограничений, введенных в рамках седьмого пакета санкций ЕС против России. Согласно заявлению организации, отключение от SWIFT не меняет ситуацию в международных расчётах, тогда как внутрироссийские операции будут проводиться банком в стандартном режиме.