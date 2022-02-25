Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на выходные

Банк России снизил официальный курс доллара на ближайшие дни до уровня 83,5485 рубля, что на 3 рубля 38,03 копейки ниже предыдущего показателя, сообщается на сайте регулятора. Официальный курс евро понижен на 4 рубля 16,94 копейки, до 93,5994 рублей.

Данная ставка будет действовать в период с 26 по 28 февраля включительно.

Ранее экономист Константин Ордов заявил, что валютные резервы России превышают сумму внешнего государственного долга с учётом задолженностей коммерческих организаций. По его словам, именно по этой причине ждать наступления скорого дефолта в России из-за санкций в связи с началом спецоперации в Донбассе не стоит.

В четверг, 24 февраля, курс доллара обновил исторический максимум, взлетев до 89,6 рубля, евро — до 99,99 рубля, это максимум с 2014 года, когда он поднимался до 100,74 рубля.

До этого Банк России сообщил о принятии мер для поддержания финансовой стабильности. В частности, регулятор предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчётности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года. Представители регулятора подчеркнули, что Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности.