Авиалайнер Ту-154 совершил свой последний пассажирский рейс

https://static.news.ru/photo/6ba82a84-18f1-11eb-aa15-fa163e074e61_660.jpg Фото: United Aircraft Corporation/Global Look Press

Единственный оставшийся в эксплуатации авиалайнер Ту-154 завершил свой последний пассажирский перелёт.

Финальный рейс последний самолёт в своей серии совершил из города Мирный в Новосибирск, на борту находились 140 пассажиров.

За последние 18 лет самолёт налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании «Алроса» Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез свыше 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты, — приводит РИА Новости сообщение авиаперевозчика.

Гендиректор владеющей самолётом авиакомпании Андрей Гулов рассказал, что срок сертификата лётной годности для самолёта истекает. После списания авиалайнер останется в новосибирском аэропорту, пока его дальнейшая судьба не будет определена.

Ранее NEWS.ru писал, что российские авиакомпании попросили у правительства дополнительные субсидии на 50 млрд рублей из-за пандемии коронавируса.