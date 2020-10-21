Авиакомпании просят у Мишустина на зиму 50 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/a4447c8a-142d-11eb-bae9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские авиакомпании попросили у правительства дополнительные субсидии на 50 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. Письмо с просьбой в адрес главы кабмина Михаила Мишустина отправил глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом может упасть вдвое, если в октябре 2020 года не удастся полностью восстановить международное авиасообщение. Такая ситуация не только приведёт к убыткам авиакомпаний, но может закончиться для некоторых из них банкротством.

Авиакомпании готовятся работать в самый сложный для себя период — зимний. Поэтому авиаперевозчики предлагают правительству разделить субсидии, если вопрос с ними будет одобрен, на две части. Большую часть — 30 млрд рублей — они хотели бы получить в IV квартале 2020 года, а оставшиеся 20 млрд — в I квартале 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что восстановление регулярных авиарейсов между Россией и другими странами сейчас безопасно и подобные решения принимаются не из экономических соображений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, восстанавливается авиасообщение, и не потому что это безвыходная ситуация для экономики, а потому что известно, как сделать так, чтобы люди не заболели в самолёте.