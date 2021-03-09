Аналитик назвал опасный период для российского рубля

https://static.news.ru/photo/9654a094-8153-11eb-8bb9-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Опасный период ожидает российскую валюту до конца марта. Такое мнение высказал старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Промежуток до начала апреля станет наиболее опасным для рубля, уверен эксперт.

Цены на нефть в ближайшее время могут снова начать падать. Если не учитывать внешнеполитические угрозы, то курс рискует просесть к 77–79 за доллар. Если реализуются и внешнеполитические риски, рубль упадёт ещё сильнее — к отметкам 80–85, — приводит мнение Розмана Life.

Другой специалист, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал» Артем Тузов отмечает, что в краткосрочной перспективе для рубля будут важны и цены на нефть, и общие настроения на рынках. При благоприятном сценарии рубль сможет укрепиться на позиции 73 с долларом и 88 с евро.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, когда доллар вновь будет стоить 60 рублей, и объяснил, почему рубль при растущих ценах на нефть укрепляется с трудом.