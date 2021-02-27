В Госдуме рассказали, когда доллар вновь будет стоить 60 рублей

https://static.news.ru/photo/34a95a86-71f1-11eb-bb11-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, когда доллар вновь будет стоить 60 рублей, и объяснил, почему рубль при растущих ценах на нефть укрепляется с трудом.

В апреле 2020 курс доллара составлял около 74 рублей, нефть при этом торговалась на уровне 25 долларов за баррель. Сегодня цена нефти марки Brent вышла на допандемийный уровень — она торгуется в пределах 60–65 долларов за баррель, однако курс доллара упорно держится в районе 73–74 рублей.

По словам Анатолия Аксакова, повышение стоимости нефти не всегда сразу отражается на курсе рубля.

Нужно, чтобы инвесторы привыкли к этой ситуации. Колебания слишком большие, поэтому инвесторы не сразу меняют своё отношение к рублёвым активам, опасаясь, что цена на нефть упадёт снова и они проиграют, — рассказал депутат в беседе с NEWS.ru.

При этом Аксаков отметил, что нефть очень важный, но не единственный фактор, влияющий на стоимость российской валюты. Он напомнил, как в апреле прошлого года поставочные фьючерсы на нефть упали ниже нуля, то есть продавцы отдавали будущую поставку нефти бесплатно и даже соглашались доплатить сверху — лишь бы нашлись покупатели. Вместе с тем курс доллара держался возле отметки в 40 рублей.

Тот факт, что рубль не падал такими же темпами, как нефть, связан с тем, что курс российской валюты зависит в том числе от состояния отечественной экономики, отношения к ней инвесторов, общего доверия к рублю — оно может быть выше, чем к нефти. Большое влияние на курс оказывает бюджетное правило, — отметил депутат.

Именно бюджетное правило сегодня, по его мнению, тормозит укрепление рубля.

Согласно ему, на все дополнительные доходы, поступающие в бюджет в результате превышения стоимости нефти марки Urals (которая привязана к стоимости нефти марки Brent) отметки в 41,6 доллара за баррель, Центробанк по поручению Минфина приобретает валюту, соответственно эмитируя рубли. Их предложение на рынке увеличивается, а, как известно, чем больше предложение, тем ниже цена.

Вместе с тем рубль сегодня крайне недооценён, в том числе из-за геополитики — санкций, антироссийской риторики, считает депутат. «Мы заинтересованы не в том, чтобы рубль укреплялся или, напротив, падал, а в том, чтобы он был стабильный. Но если нефть длительное время будет держаться на высоких уровнях, курс рубля пойдёт вверх. Хорошая цена, с учётом всех факторов, — 60 рублей за доллар. Вполне возможно, мы вернёмся к этим показателям уже к концу года», — сказал Аксаков.

Всё будет зависеть от того, как мир в целом и Россия в частности будут выходить из пандемии, добавил он.