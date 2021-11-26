АКБ: российские должники владеют зарубежной недвижимостью на $1 млрд

Стоимость недвижимости российских должников за рубежом оценивается более чем в $1 млрд. Свои активы от кредиторов они предпочитают скрывать в Испании, Великобритании, Кипре и США, сообщает РБК со ссылкой на коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт». За взысканием долгов за счёт зарубежных активов в основном обращаются банки и инвестиционные компании.

Коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт», являющееся дочерней компанией «Сбера», составило портрет российских должников, имеющих зарубежные активы. Это 54-летний женатый мужчина с имуществом в Испании. Большинство из них имеют детей.

Как рассказала директор по правовым вопросам и GR агентства Евгения Уткина, в большинстве случаев богатые должники имеют квартиры и дома в европейских странах и США. При этом обладатели британского имущества, как правило, ведут бизнес в разных странах за пределами Англии. А вот бизнес россиян, живущих в Испании, чаще всего сосредоточен там же.

Портреты должников в разных юрисдикциях абсолютно разные, но в том числе есть зависимость от масштаба бизнеса. Например, у тех, кто инвестировал в Великобритании и имеет там активы, изначально был более крупный бизнес в России, нежели у среднестатистического «испанского» должника, — приводит издание слова специалиста.

Взыскание долгов с таких лиц, как правило, необходимо банкам и инвестиционным компаниям. Хотя иногда за этим обращаются и физлица и коллекторские агентства, указала Уткина. В категорию таких должников попадают россияне, которые выступали поручителями по кредитам своим компаниям и не смогли справиться с возникшими финансовыми трудностями, указали в агентстве.

Ранее стало известно число россиян, которые не смогут выехать за границу из-за просроченных долгов. По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, таковых сейчас около семи-восьми миллионов.