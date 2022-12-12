Стало известно, как подорожают электронные сигареты в 2023 году Эксперты: вейпы могут подорожать на 30%, а жидкости к ним — на 74% в следующем году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронные сигареты за счет растущего спроса и роста акцизов могут подорожать на 25–30% в следующем году, сообщила NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Она ссылается на данные аналитиков, согласно которым мода, в том числе на одноразовые вейпы, растет, и если в 2020 году рынок в России оценивался в 40,5 млн штук, то в 2021-м он мог превысить уже 93 млн.

В целом электронные сигареты только за счет растущего спроса могут подорожать на 20%, а с учетом повышения акцизов — на все 25–30%. А вот значительного роста цен на обычные сигареты мы не увидим, — сказала Лебединская.

В свою очередь президент ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» (ПАУРРЭНС) Лев Григорьев заявил, что около 90% рынка вейпов находятся в «серой зоне». Нелегальные жидкости для них, по его словам, стоят 350–400 руб. за флакон объемом 30 мл. Если же за такой пузырек уплачивается акциз, то его цена составляет уже около 1,5 тыс. руб.

Если же акциз вырастет почти вдвое, как сейчас предлагает Минфин, то, по нашим расчетам, флакон подорожает на 74% — до 2,7 тыс. руб. Несмотря на то что акциз на сами вейпы Минфин предлагает отменить, ставка акциза на жидкости будет заградительной. Это равносильно запрету категории. Рынок почти полностью уйдет в нелегальную зону, а желаемых доходов для бюджета Минфин все равно не увидит, — сказал Григорьев.

ПАУРРЭНС и Союз предприятий индустрии никотиносодержащей продукции (СПИНИ) уже направили в правительство письмо с просьбой не повышать акцизы столь радикальным образом.

Согласно пока еще действующему закону, с 1 января акцизы на электронные сигареты (вейпы) и айкосы (системы нагревания табака) должны подняться с 62 руб. за устройство до 64 руб. А акциз на жидкости для вейпов в 2023 году должен вырасти с 17 руб. до 18 руб. за один миллилитр. Однако эти нормы еще могут измениться из-за инициатив Минфина.

В ноябре ведомство предложило со следующего года отказаться от налогов на сами электронные сигареты, но повысить акцизы на жидкости почти вдвое — на 94%. То есть уже не до 18 руб., а до 33 руб. за один миллилитр. В начале декабря в Минфине заявили уже об обсуждении в правительстве более мягкого варианта (но отказались ли там от предыдущей инициативы, не ясно). Замминистра Алексей Сазанов сказал, что ведомство хочет проиндексировать ставки на никотиносодержащие жидкости и на стики «в среднем на 25–30%» и постепенно довести их до уровня акцизов на сигареты.

Больше информации о повышении цен на обычные и электронные сигареты — в эксклюзиве NEWS.ru.