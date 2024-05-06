Семейную ипотеку медленно убивают: будет ли она хоть кому-то доступна

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Минфине думают о том, чтобы исключить очередную группу заемщиков из программы семейной ипотеки. И это не первое предложение в череде попыток сделать такие кредиты менее доступными. Ранее сообщалось о планах повысить ставку с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет. Все это означает, что с 1 июля такой льготной программы, как сейчас, вероятно, больше не будет. NEWS.ru рассказывает, какой может стать семейная ипотека после трансформации.

Что предлагают в Минфине

Власти обсуждают введение нового условия для получения льготной семейной ипотеки — опция взять кредит с господдержкой может быть привязана к уровню дохода заемщиков. Об этом пишет РБК со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

«Мы обсуждаем возможность введения некоего ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», — пояснил чиновник.

Что власти предлагали ранее

Буквально два дня назад сообщалось о планах властей повысить ставку по программе вдвое — с 6% до 12% — для семей с детьми старше шести лет. Напомним, сейчас базовая ставка по семейной ипотеке составляет 6%, а средняя рыночная в топ-20 банков — 16,8-16,9% годовых (на 26 апреля), следует из данных ДОМ.РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мы предполагаем, что для таких семей такая программа может остаться, но по ней будет увеличение ставки. Сейчас это обсуждается», — подтвердил Чебесков, однако новую базовую ставку называть не стал.

Кстати, в Госдуме повышение ставки вдвое не оценили. В частности, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что 12% — это много, особенно для регионов с низкими доходами населения. Такую ставку, по его словам, можно было бы установить для Москвы и Московской области. А вот для субъектов с низким уровнем заработной платы желательно ввести более льготные условия.

Какова позиция Банка России

Банк России выступает за то, чтобы программа семейной ипотеки после продления стала более адресной, а конкретные ее параметры — прерогатива правительства, заявила 26 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В прошлом году она выступила за то, чтобы не продлевать другую масштабную госпрограмму — льготную ипотеку под 8%.

«Наша цель — чтобы рыночная ипотека стала доступна всем. И поэтому доля льготной ипотеки должна быть значительно ниже, потому что за тех, кто имеет возможность получать ипотеку по льготным ставкам, платят остальные заемщики более высокой ставкой», — пояснила она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Эльвира Набиуллина

Изначально программы господдержки, в том числе семейная ипотека, были направлены на поддержку граждан и семей с детьми и поэтому могут и должны носить более адресный характер, соглашается ипотечный брокер Елена Молокова. По ее словам, во многих программах поддержки и обеспечения граждан жильем (например, «Молодая семья») учитываются показатели дохода и нормативы жилплощади. «Считаю логичным и семейную ипотеку сделать более адресной», — говорит собеседница NEWS.ru.

Кто и на каких условиях может взять семейную ипотеку сейчас

Семейная ипотека оформляется для покупки готового или строящегося первичного жилья, приобретения жилья у собственника на Дальнем Востоке или рефинансирования уже открытого кредита.

Стать участником программ могут:

семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети (для жителей Дальневосточного федерального округа — при рождении ребенка с 1 января 2019 года);

семьи с двумя и более детьми, не достигшими совершеннолетия;

семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.

Что можно купить по программе:

квартиру в готовом или строящемся доме у застройщика;

строящийся частный дом по договору участия в долевом строительстве;

готовый дом (с земельным участком) от застройщика по договору купли-продажи;

вторичное жилье — квартиру или дом, в том числе у физлиц, на территории сельских населенных пунктов в ДФО;

вторичное жилье в регионах, где нет строящихся многоквартирных домов, по данным ЕИСЖС (доступно только для семей с детьми-инвалидами);

частный дом, заказав строительство на эти деньги.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ставка составляет до 6%. Для жителей Дальнего Востока — до 5% (при рождении ребенка с 1 января 2019 года). Такие условия действуют весь срок кредита (как правило, до 30 лет, но зависит от конкретного банка). Первоначальный взнос — от 20% стоимости недвижимости. При этом банки могут устанавливать более высокий взнос.

Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях по льготной ставке составляет 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей. Часть первичного взноса можно погасить материнским капиталом. Срок действия семейной ипотеки истекает 1 июля 2024 года. Однако в начале апреля президент Владимир Путин поручил правительству продлить ее до 2030 года.

Какой может стать семейная ипотека после 1 июля

Новости о том, как может выглядеть будущая семейная ипотека, вызывают массу вопросов к чиновникам из Минфина и лично к господину Чебескову, говорит в беседе с NEWS.ru экономист, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Во-первых, для оформления ипотечного кредита на вторичке в Москве совокупный доход домохозяйства должен составлять как минимум 380 тысяч рублей в месяц. Понятно, что в случае с семейной ипотекой этот показатель будет раза в два меньше, но и это достаточно большая цифра — она сильно выше средней зарплаты по Москве, объясняет собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во-вторых, трансформация семейной ипотеки приведет к дискриминации, считает Кричевский. «Получается, что дети, рожденные в богатых семьях, оказываются хуже, чем дети, рожденные в бедных семьях, потому что на первых льготная ипотека распространяться не будет. Это аналогично предложению увеличить ставку для семей с детьми старше шести лет — точно такая же странная дискриминация», — рассуждает он.

По словам эксперта, разумное оправдание этому «вбросу» только одно — некоторые чиновники Минфина очень боятся замены и стараются набрать какие-то баллы посредством «дешевого пиара». Все это дает основание предположить, что данные инициативы в итоге не будут приняты или будут носить более «мягкий» характер.

Читайте также:

Льготы на детей закончились. Купить квартиру семьям станет еще сложнее

Траншевая ипотека: как ежемесячно платить за квартиру 1 рубль

Дорогая ипотека — это надолго. Как сегодня выгодно купить жилье?

Льготная ипотека: условия, доступные программы и все, что нужно знать