Россияне могут получить от 52 до 88 тысяч: кому положено, что надо сделать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скоро в Госдуму внесут и, вероятно, примут в трех чтениях предложения Минфина о том, чтобы участники новой программы накоплений к пенсии могли получать до 52 тыс. руб. налогового вычета в год. По задумке властей, это простимулирует россиян отдавать деньги в НПФ и копить на пенсию самостоятельно. Как это будет работать, пытался понять NEWS.ru.

Что за новая программа пенсионных накоплений

С января 2024 года в России заработала программа долгосрочных сбережений (ПДС) к пенсии. Ее ввели для того, чтобы стимулировать россиян добровольно откладывать деньги на пенсию. Для участия в программе нужно прийти в НПФ и открыть новый вид счета — сберегательный. Туда можно будет перевести накопительную часть пенсии из этого или другого НПФ или Социального фонда и копить ее там или до истечения 15 лет с момента заключения договора о таких сбережениях, или по достижении женщиной (владелицей счета) 55 лет, а мужчиной — 60 лет.

После наступления этого возраста участники программы смогут обратиться в НПФ за регулярными выплатами с этого счета, чтобы тратить их уже на текущие нужды. Их размер будет зависеть от того, сколько смог заработать фонд на сбережениях клиента, какой срок выплат был выбран. Минимальный составит 10 лет, максимальный — до конца жизни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие есть гарантии и страховки у программы пенсионных накоплений

Если до 15 лет с момента заключения договора или до 55—60-летия у участника программы возникла «особая жизненная ситуация» — необходимость в дорогостоящем лечении или оплате образования ребенка, — то он сможет забрать часть суммы или ее всю. Также деньги на таком счету будут застрахованы на сумму 2,8 млн руб. Это вдвое больше, чем по банковским вкладам.

А еще владелец счета сможет указать в договоре с НПФ одного или нескольких наследников, которые смогут получить средства в случае его смерти. Им будут выплачены все деньги с его счета также в пределах 2,8 млн руб. Если же наследников не укажут, то первоочередное право на деньги будет у детей участника программы, супругов и родителей. Если же не будет и их, деньги распределят между более дальними родственниками.

На какие выплаты можно будет рассчитывать

В течение трех лет граждане, которые заключили контракты долгосрочных сбережений в период 2024–2026 годов и уплатили взносы в сумме не менее 2 тыс. руб. за год, будут получать дополнительные деньги — стимулирующие выплаты от властей. В результате счет будет пополняться не только благодаря дальнейшим взносам участника программы, а также доходам от инвестирования этих денег самим НПФ в ценные бумаги, но и за счет стимулирующих выплат от государства.

Через год после того, как участник программы начал вносить деньги на свой сберегательный счет (за исключением единовременного взноса при переводе всех своих накоплений на старте программы), на него будут поступать выплаты от государства. Сумма составит до 36 тыс. руб. ежегодно в течение трех лет. И правительство может продлить этот срок.

Но такой доход получат не все. Легче всего будет получить выплаты людям с доходами до 80 тыс. руб. в месяц и добровольными начислениями значительных сумм на свой счет.

Три группы участников программы пенсионных накоплений

Первая — граждане со среднемесячным доходом до 80 тыс. руб. Если ежегодно они будут вносить по 36 тыс. руб. по этой программе, то еще столько же к сбережениям добавит государство.

Вторая — граждане со среднемесячным доходом от 80 тыс. до 150 тыс. руб. Чтобы получить дополнительные 36 тыс. руб., им нужно будет вложить 72 тыс. руб.

И, наконец, третья группа — граждане с доходом более 150 тыс. руб. Для получения обещанных 36 тыс. руб. в год им надо вложить 144 тыс. руб. в год.

С какой еще инициативой вышел Минфин

Указанные выше суммы — это еще не все деньги, на которые будут иметь право участники программы. Как сообщил Минфин, правительство уже одобрило его поправки о предоставлении участникам программы налогового вычета в год с суммы взносов до 400 тыс. руб. Соответственно, 13% от этой суммы составит налоговый вычет — то есть 52 тыс. руб.

При этом НПФ будут передавать налоговикам информацию об участниках программы, чтобы обеспечить контроль за предоставлением вычетов. «Кроме того, предусмотрены дополнительные положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан», — указывают в Минфине.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как и кому будут предоставлять вычеты

Как объяснил в беседе с NEWS.ru гендиректор НПФ «Большой» Олег Мошляк, законопроект о новом виде налоговых вычетов был внесен в Госдуму еще в октябре 2023 года и в ноябре принят в первом чтении. Сейчас же правительство одобрило проект поправок ко второму чтению законопроекта.

Планируется, что налоговый вычет для долгосрочных накоплений будет применяться ко взносам по трем видам договоров:

по программе долгосрочных сбережений (о которой мы рассказали выше. — NEWS.ru);

по индивидуальным инвестиционным счетам;

по негосударственному пенсионному обеспечению с выплатой пенсии не ранее 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Для получения этого вида налогового вычета необходимо иметь официальный доход, с которого удерживается НДФЛ, потому что налоговый вычет в данном случае — это уменьшение налогооблагаемых доходов.

Вернуть можно будет 13% от суммы потраченных средств на долгосрочные накопления, но максимум с 400 тыс. рублей в год. При этом годовая зарплата должна быть еще больше, потому что возвращается только часть НДФЛ. Таким образом, максимальная сумма вычета, которую можно будет получить, составит 52 тыс. руб. в год.

Оформлять налоговые вычеты можно будет ежегодно в течение всего периода действия договора. Эти нововведения начнут действовать после принятия Госдумой соответствующего законопроекта, но применять их можно будет только к расходам, которые будут в 2024 году. То есть оформить сам вычет впервые можно будет в 2025 году, заключил Мошляк.

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