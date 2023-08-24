Аналитик оценил потенциал программы добровольных сбережений Аналитик Голубовский: программа добровольных сбережений не будет функционировать

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Программа добровольных долгосрочных сбережений, которая начнет действовать в 2024 году, не будет функционировать так, как этого ожидает правительство, считает финансовый аналитик Владимир Голубовский. В разговоре с «360» эксперт отметил, что власти России должны в первую очередь работать на развитие экономики — в таком случае благосостояние россиян вырастет.

В таком случае россияне попросту не будут думать о том, как и где им хранить средства, чтобы они приумножались. А к таким «инновациям» от правительства я отношусь скептически, — пояснил аналитик.

По словам Голубовского, необходимости создавать дополнительную программу нет, в России много механизмов для работы со сбережениями. При этом не все из них работают, как должны. Аналитик привел в пример накопительные программы в виде инвестиционного страхования жизни. Россияне при использовании данного механизма столкнулись с высокими комиссиями от банков и страховых компаний и с низкими налоговыми вычетами. Система пенсионных сбережений также оказалась провальной, уточнил эксперт. Такая же судьба ждет и новую программу, уверен аналитик. Он добавил, что внедрением новых механизмов вместо правительства должны заниматься представители финансового сектора, которые смогут предложить инвестиционный продукт, удовлетворяющий различные потребности россиян.

Единственное, что работает у нас в стране — это индивидуальный лицевой счет. Просто потому что он очень простой, — заключил Голубовский.

Госдума ранее утвердила новую программ добровольных сбережений, которая позволит накопить больше денег, чем при обычном хранении пенсии в Негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Специальный сберегательный счет откроют там же, но государство будет переводить на него дополнительные суммы.