До 34 тысяч: на сколько и кому из россиян повысят пенсии в 2024 году Экономист Иванова-Швец: самые большие минимальные пенсии — в Москве и на Севере

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Во вторник, 5 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минимальный размер пенсии с городской доплатой в столице с 1 января 2024 года будет увеличен до 24,5 тыс. руб. в месяц. Власти других регионов России тоже устанавливают новые прожиточные минимумы. От этого показателя будет зависеть минимальный размер пенсии в той или иной области с 2024 года. NEWS.ru решил разобраться, в каких регионах выплаты пенсионерам проиндексируют.

Какую минимальную пенсию получат в Москве в 2024 году

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 24,5 тыс. руб. в месяц уже с 1 января 2024 года, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. «Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24,5 тыс. руб. в месяц с 1 января 2024 года», — уточнил он

Прожиточный минимум пенсионера вырастет до 16 964 руб., но в данном случае это уже не играет такой сильной роли, как в других регионах, из-за указанной доплаты.

В прошлом году прожиточный минимум пенсионера составлял 16 257 руб., а социальный стандарт минимального дохода неработающего пенсионера — 23 313 руб. Теперь эта сумма выше.

По словам Собянина, власти Москвы намерены не только повысить минимальный размер пенсии, но и индексировать ряд других социальных выплат. Это коснется многодетных семей, детей и родителей погибших военных, студенческих и приемных семей, юбиляров супружеской жизни, а также других льготных категорий граждан.

В свою очередь, прожиточный минимум пенсионера в Подмосковье вырос с 14 858 руб. до 15 735 руб.

Где в России самые маленькие минимальные пенсии

На сегодняшний день один из самых маленьких размеров прожиточных минимумов пенсионера зафиксирован в Белгородской области — это 11 019 руб. на 2024 год. Чуть больше получают в Пензенской области — 11 246 руб., в Волгоградской — 11 281 руб., в Оренбургской — 11 413 руб., в Рязанской — 11 675 руб., в Воронежской — 11 754 руб., в Омской — 11 802 руб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие средние пенсии в России

Так как федеральный прожиточный минимум пенсионера установлен в размере 13 290 руб., можно сделать вывод, что средние показатели минимальных пенсий зафиксированы в Новгородской области (13 024 руб.),

Тульской и Тюменской областях (13 118 руб.), в Новосибирской области (13 173 руб.), Вологодской области и Республике Тыва (13 423 руб.), а также в Калининградской области (13 689 руб.).

Где в России самые большие пенсии

В Москве не самые высокие пенсии. В Чукотском автономном округе прожиточный минимум пенсионера составил 34 239 руб. На данный момент это самая большая выплата в России.

«Такие регионы, как Москва, Московская область, регионы Крайнего Севера, нефтедобывающие регионы, имеют самые большие размеры регионального прожиточного минимума. Так, например, в Ненецком автономном округе он составил 23 985 рублей», — привела еще один пример в беседе с NEWS.ru доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Также относительно высокие показатели — у пенсионеров Мурманской области (20 995 руб.), Камчатского края (23 692 руб.) и Магаданской области (22 826 руб.).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что такое прожиточный минимум пенсионера

Как пояснили в Соцфонде, всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера в его регионе, предоставляют федеральную или региональную доплату к пенсии до величины этого самого минимума.

Федеральную доплату начислят, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигнет размера регионального прожиточного минимума пенсионера и если он, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации (сейчас — 13 290 руб.).

Региональная социальная доплата выплачивается органами соцзащиты региона, если прожиточный минимум пенсионера в этом регионе выше всероссийского, но общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального минимума.

В то же время при таких расчетах учитывают суммы:

пенсий, в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;

срочной пенсионной выплаты;

дополнительного материального (социального) обеспечения;

ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, учитываются компенсации и денежные эквиваленты предоставляемых пенсионеру льгот по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выживут ли люди на эти деньги

Как объясняет Иванова-Швец, региональный прожиточный минимум должен быть проиндексирован со следующего года на величину от 7,5% и каждый регион имеет право устанавливать его выше федерального.

Говоря о самых больших и самых маленьких выплатах по России, Иванова-Швец отмечает заметную разницу между ними. Эта разница обусловлена стоимостью потребительской корзины на каждой конкретной территории. В итоге эти выплаты могут покрыть базовые потребности пенсионеров в виде расходов на питание, оплату ЖКХ и лекарств, но до конца в этом эксперт не уверена. Ситуацию могут разве что немного смягчить льготы по коммуналке и оплате проезда. Но, как напоминает NEWS.ru, они уже учитываются в установленных прожиточных минимумах, а не являются отдельными от них мерами поддержки.

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