Названы статьи доходов, освобождаемые от НДФЛ с 2024 года Чаплин: гранты и премии освободили от налогообложения в 2024 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гранты, премии, призы и подарки по итогам участия в различных мероприятиях, освобожденные от налогообложения, станут стимулом для развития спортивной, культурной, научной и образовательной сфер, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что такая мера будет поощрять участие граждан в этих мероприятиях.

Введение поправок в налоговое законодательство в части расширения перечня доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ, очень важное решение. Налоговое освобождение грантов, премий, призов и подарков по результатам участия в соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях позволит стимулировать развитие спортивных, культурных, научных и образовательных сфер. Такое освобождение будет поощрять участие в этих мероприятиях и способствовать привлечению дополнительных ресурсов для их проведения, — сказал Чаплин.

По словам депутата, освобождение от налога доходов в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения мероприятий и обратно, питания и предоставления помещения во временное пользование, полученных за счет средств региональных или местных бюджетов, будет способствовать развитию туризма и признает важность организации и проведения таких мероприятий в разных регионах России. Кроме того, если человека приглашают для участия, то было бы честно предоставить ему возможность не тратиться на дорогу, считает Чаплин.

Парламентарий подчеркнул, что введение освобождения от НДФЛ в отношении грантов, предоставленных для поддержки науки, образования, культуры и искусства, признает важность этих сфер и способствует их развитию в стране. Таким образом, средства, которые получатели тратили на уплату налога, становятся свободными и могут быть расходованы только на свои проекты и идеи, что позитивно скажется на научно-техническом прогрессе страны.

В целом, введение этих поправок будет способствовать развитию различных сфер экономики и общества, а также создаст дополнительные стимулы и мотивацию для участия в мероприятиях, получения грантов и денежных поощрений. Это честно по отношению к людям, которые своими стараниями добились успеха и получили от власти поощрение, — заключил Чаплин.

Ранее руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что общие налоговые поступления в бюджет РФ по итогам 2023 года составили порядка 46 трлн рублей. Он добавил, что страховые взносы растут на 29%, однако такое увеличение является аномальным, так как в 2022 году имелись определенные отсрочки, которые погашались в прошедшем году.