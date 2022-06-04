Россиянам предлагают оформить Visa и Mastercard в иностранных банках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карты Visa и Mastercard предлагают россиянам получить в иностранных банках. Услуга стоит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, изготовление карты занимает от двух дней до одной недели, пишут «Известия».

Предлагают услугу представители мелких туроператоров и действуют пока неофициально. При этом клиенты не получают никаких гарантий. Также среди россиян держится спрос на карточные туры в Узбекистан, Белоруссию и Армению. Однако проблемой для таких туристов является введение некоторыми зарубежными банками дополнительных условиях получения карт гражданами России.

Как сообщил изданию представитель туроператора, занимающегося оформлением карт в зарубежных банках для россиян, в день через его фирму оформляется в среднем по 10 карт. Из документов нужны только нотариально заверенная доверенность и копия загранпаспорта. На сайте фирмы предложение данной услуги отсутствует, она предлагается клиенту в случае отказа от «карточного» зарубежного тура.

Альянс турагентств России предупредил, что россияне оформляют таким образом карты на свой страх и риск. Как правило, в банках нужно личное присутствие заявителя, особенно если это иностранный гражданин. Поэтому фирма не может гарантировать своему клиенту выпуск карты, даже если он за это заплатил.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия разработала альтернативу международным платёжным системам Visa и Mastercard в виде национальной системы «Мир».