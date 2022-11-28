Россиян предупредили, откуда нужно срочно забирать деньги Финансист Валишвили: существуют риски вложения в доллары, евро и криптовалюту

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На фоне нестабильности рынка акций и сложностей с валютами так называемых недружественных стран, россиянам следует инвестировать в защитные ОФЗ и «дружественные» валюты. Такое мнение высказала в интервью агентству ПРАЙМ доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Также она призвала не связываться с криптовалютой.

По мнению эксперта, выбирая акции для инвестиций, есть смысл присмотреться к бумагами компаний, которые пользуются стабильным спросом — например, ретейлерам. Также финансы можно вложить в государственные или корпоративные облигации, а также в валюты дружественных стран.

При этом Валишвили отметила, что если у человека уже сформирован качественный диверсифицированный портфель корпоративных ценных бумаг, избавляться от него не стоит. При этом не следует и переводить средства в доллар и евро из-за вариантов с введением дополнительных санкций и в связи с другими трудностями. Кроме того, эксперт не советовала делать вложения в криптовалюту.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что курс ведущей криптовалюты — биткоина — может упасть с нынешних $15,8 тыс. до $10–12 тыс. на фоне новостей о банкротствах криптобирж и криптоброкеров. Так, например, агентство Bloomberg сообщило сегодня о том, что криптоброкер Genesis находится на грани банкротства и ищет $1 млрд, чтобы его избежать. Брокер ранее приостановил выплаты клиентам, когда оказалось, что его $175 млн заморожены на криптобирже FTX, тоже готовящейся к банкротству.