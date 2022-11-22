Эксперт: курс биткоина может упасть до $10 тыс. на фоне краха криптобирж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс ведущей криптовалюты — биткоина — может упасть с нынешних $15,8 тыс. до $10-12 тыс. на фоне новостей о банкротствах криптобирж и криптоброкеров. Об этом NEWS.ru заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Так, например, агентство Bloomberg сообщило сегодня о том, что криптоброкер Genesis находится на грани банкротства и ищет 1 млрд долларов, чтобы его избежать. Брокер ранее приостановил выплаты клиентам, когда оказалось, что его $175 млн долларов заморожены на криптобирже FTX, тоже готовящейся к банкротству.

Активность покупателей биткоина сейчас низкая из-за опасений новых банкротств. Соответственно, желающих продать криптовалюту больше, чем покупателей. Находясь под серьезным давлением, цена биткоина способна быстро достигнуть зоны $10–12 тыс. Рынок низколиквидный, поэтому если еще несколько компаний начнут испытывать трудности, то цена может опуститься на 20%—25%. В случае реализации негативного сценария и снижении доверия к криптовалютам криптозима может затянуться до халвинга (уменьшения скорости генерирования. — NEWS.ru.) биткоина в 2024 году, — сказал Антонов.

В то же время эксперт отмечает: биткоин много раз падал на 80%, после чего отыгрывал потери и обновлял исторические максимумы. Поэтому курс цифровой валюты в $10-$15тыс. может быть привлекательным для инвесторов — особенно для тех, кто захочет вложиться в добычу биткоина.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что брокер Genesis, который является партнером многих криптоплощадок, может стать банкротом из-за недостатка финансирования. Также отмечалось, что вслед за Genesis выплаты по одному из своих проектов приостановила криптобиржа Gemini. По одной из оценок, речь может идти о $700 млн клиентских средств.