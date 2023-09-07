Производитель Vogue и Ява уходит из России: подорожают ли сигареты Эксперты рассказали, как повлияет на рынок продажа British American Tobacco своего бизнеса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британский табачный гигант British American Tobacco (BAT) продает российский бизнес местному менеджменту. В компании отмечают, что все торговые марки останутся в собственности российского бизнеса. NEWS.ru рассказывает, что изменится для потребителей в плане ассортимента и цен на сигареты после ухода BAT.

Что говорят в самой компании BAT

Британский табачный гигант British American Tobacco (BAT) объявил о продаже бизнеса в России и Белоруссии консорциуму, возглавляемому менеджментом российского подразделения «BAT Россия». Об этом сказано в пресс-релизе на сайте компании.

Сделку намерены закрыть в течение следующего месяца, но ее сумма не раскрывается. «После завершения проекта BAT больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках», — говорится в заявлении компании.

Что известно о бизнесе BAT в России

Табачный гигант British American Tobacco начал работать в России в 1991 году, а собственное производство запустил в 1994-м. В настоящее время компания владеет фабрикой «БАТ-СПб» в Санкт-Петербурге, а также фирмой «Международные услуги по маркетингу табака». После завершения сделки предприятия BAT будут называться ITMS Group.

В портфеле марок компании находятся такие известные международные и российские сигаретные бренды, как Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява», а также устройства для нагревания табака glo и стики neo.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто еще из производителей сигарет ушел из РФ

Первым среди международных табачных компаний, которые остановили работу в России, стал опять же британский производитель Imperial Brands (известен такими марками сигарет, как «Максим», Parker & Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine). Компания объявила о паузе в работе еще в марте 2022 года, а уже в конце апреля избавилась от локальных активов. В августе того же года британский производитель сигарет начал передачу прав на марки новым владельцам своих местных активов.

А кто остался в России

Американский производитель Philip Morris International (бренды Marlboro, Iqos, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament) летом 2022 года заявлял, что покинет России до конца года, но в итоге передумал. В феврале 2023-го глава компании Яцек Ольчак признался, что «скорее оставит» свой бизнес в России, чем продаст на невыгодных условиях. Он пояснил, что компания вела переговоры по крайней мере с тремя «серьезными» потенциальными покупателями, но обсуждение «зашло в тупик».

Об уходе из страны говорил еще один крупный производитель сигарет, Japan Tobacco (Winston, LD, Camel, Sobranie, Ploom, Logic, «Донской табак», «Петр I», «Тройка»). Но компания по-прежнему ведет бизнес в России и, как заявил летом президент корпорации Масамити Тэрабатакэ, намерена продолжать это делать.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Что изменится для покупателей сигарет после ухода BAT

Глобальных изменений на рынке в связи с уходом British American Tobacco мы не увидим, уверен исполнительный директор VSK Group Максим Тищенко. «Сделку обсудили давно, все финансовые и технические механизмы были проработаны раньше, и если бы было что-то, что могло повлиять на конъюнктуру рынка или колебания цен, то это уже случилось бы», — рассуждает он в разговоре с NEWS.ru.

По условиям сделки все бренды переходят в российское подразделение и это происходит исключительно через одобрение комиссии при правительстве РФ, замечает Тищенко. К тому же это происходит с «очень большим дисконтом» от рыночной цены, что для тех, кто этот бизнес приобрел, — плюс, а для тех, кто его продал, — минус. По мнению эксперта, для потребителей же все останется как было. «Логистика не нарушена, марки остались, завод работает», — говорит он. При этом компания, скорее всего, оставила за собой право на обратный выкуп бизнеса, считает собеседник NEWS.ru.

По мнению эксперта, цены на сигареты будут расти в любом случае, но только за счет роста акцизов и ужесточения государственной политики в отношении табачной отрасли.

Аналогичного мнения придерживается и член федерального президиума Ассоциации малоформатной торговли, эксперт табачной отрасли Антон Воронов. «Понятно, что это формальный уход и для потребителя на самом деле ничего не изменится. Никто не заинтересован в том, чтобы взять и в одночасье „слить“ конкурентам всю ту долю, которую они завоевывали на российском рынке на протяжении трех десятилетий», — рассуждает он.

При этом эксперт допускает, что продавцам табака, возможно, станет несколько сложнее, так как покидающие Россию компании «сворачивают маркетинговые активности и поддержку точек продаж». Как добавил Воронов, цены на сигареты будут зависеть, с одной стороны, от конкуренции, а с другой — от налоговой политики государства.

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